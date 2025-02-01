В Заречном возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты бухгалтеру садового некоммерческого товарищества Криминал

Заречный, 1 февраля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы бухгалтеру садового некоммерческого товарищества возбуждено в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года бухгалтеру одного из садовых некоммерческих товариществ полностью не выплачивалась заработная плата. Задолженность перед работником составила более 19 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

«В ходе следствия будут приняты все необходимые меры для погашения задолженности по заработной плате», — подчеркивается в тексте.