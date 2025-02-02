23:17:59 Воскресенье, 2 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензенского района подозревается в мошенничестве при получении соцвыплат

09:20 | 02.02.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 2 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Пензенского района подозревается в мошенничестве при получении соцвыплат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники полиции выяснили, что безработная жительница Пензенского района 1992 года рождения, узнав о наличии у нее права на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий, заведомо не имея намерения их улучшить, решила похитить бюджетные денежные средства. В дальнейшем при получении субсидии в размере 500 тыс. рублей на покупку жилья в одном из сел Пензенского района и улучшение жилищных условий она предоставила заведомо ложные сведения относительно суммы, за которую приобрела жилой дом. Установлено, что реальная стоимость покупки составила 155 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что полученные незаконным путем денежные средства подозреваемая потратила на личные нужды.

Из текста следует, что женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Читайте также
В Пензе около 10 школ присоединились к проекту «Музыка вместо звонков» Органы прокуратуры Пензенской области в 2024 году выявили более 1,3 тыс. нарушений в сфере обращения с ТКО
Житель Пензы, решивший пройти курсы по веб-дизайну за 430 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества Новый знакомый предложил проводить жительницу Пензы и ограбил ее по пути из развлекательного заведения
В Пензенской области за сутки произошло два пожара Жительница Кузнецка перевела на чужой счет более 80 тыс. рублей в надежде получить посылку от зарубежного певца
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама