Жительница Пензенского района подозревается в мошенничестве при получении соцвыплат Криминал

Пенза, 2 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Сотрудники полиции выяснили, что безработная жительница Пензенского района 1992 года рождения, узнав о наличии у нее права на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий, заведомо не имея намерения их улучшить, решила похитить бюджетные денежные средства. В дальнейшем при получении субсидии в размере 500 тыс. рублей на покупку жилья в одном из сел Пензенского района и улучшение жилищных условий она предоставила заведомо ложные сведения относительно суммы, за которую приобрела жилой дом. Установлено, что реальная стоимость покупки составила 155 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что полученные незаконным путем денежные средства подозреваемая потратила на личные нужды.

Из текста следует, что женщине грозит до 6 лет лишения свободы.