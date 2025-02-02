Жительница Пензенской области лишилась более 1,1 млн. рублей в надежде заработать на биржевой торговле Криминал

Пенза, 2 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Колышлейского района Пензенской области лишилась более 1,1 млн. рублей в надежде заработать на биржевой торговле. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина рассказала, что в сети интернет увидела объявление о заработке и перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил, что является сотрудником брокерской фирмы. Для регистрации и участия в биржевой торговле гражданке требовалось перечислить 10 тыс. рублей на банковский счет неизвестного и установить приложение для удаленного доступа. Проделав это, женщина предоставила свои паспортные данные и реквизиты банковской карты мнимому сотруднику брокерской компании», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого с ее карты были списаны собственные и заемные средства.

«Ущерб составил 1 млн. 137 тыс. 608 рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что по данному факту организована проверка.