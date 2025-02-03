В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о мошенничестве под видом оказания интимных услуг Криминал

Пенза, 3 февраля 2025. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Бессоновского района, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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«По версии следствия, в сентябре 2024 года мужчина разработал план получения денежных средств мошенническим путем, для чего приобрел SIM-карты, зарегистрированные на неустановленных лиц, а также банковскую карту. Он опубликовал на интернет-сайте знакомств объявление о предоставлении в Пензенской области услуг интимного характера на платной основе, указав новый абонентский номер. По объявлению позвонил 27-летний житель Волгоградской области, в разговоре с которым злоумышленник имитировал женский голос и предложил перевести на высланный в SMS-сообщении номер банковского счета предоплату за услуги. Вскоре обвиняемый повторно позвонил клиенту и попросил [...] оплату страховки «девушки» от несчастного случая и депозита за возврат ранее уплаченной суммы после предоставленных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что потерпевший перевел злоумышленнику более 40 тыс. рублей.

«При очередном звонке с просьбой о необходимости оплаты мужчина понял, что его обманули», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что обвиняемый признал вину.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный суд Пензы», — сказано в тексте.