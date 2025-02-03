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В Пензе из магазина украли шоколад на 5 тыс. рублей

12:41 | 03.02.2025 | Криминал

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Пенза, 3 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу из продуктового магазина в Пензе шоколада на сумму более 5 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе из магазина украли шоколад на 5 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Момент совершения преступления был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными в торговом зале. Приехавшие на место происшествия полицейские изъяли данные видеозаписи. При просмотре [...] было видно, как гражданка берет с прилавка несколько плиток шоколада и складывает их под одежду, после чего, не оплатив товар, покидает помещение», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что благодаря слаженной работе участковых уполномоченных полиции и сотрудников патрульно-постовой службы была установлена личность подозреваемой, ею оказалась жительница Пензы 1999 года рождения.

«Злоумышленница дала признательные показания», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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