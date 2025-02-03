Житель Пензенской области проведет в колонии 5 лет за покушение на сотрудничество с иностранным государством Криминал

Пенза, 3 февраля 2025. PenzaNews. Наказание в виде 5 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год назначено жителю Пензенской области 1982 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что осужденный инициативно установил и поддерживал сотрудничество на конфиденциальной основе, направленное против безопасности Российской Федерации, с представителем СБУ», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор вступил в законную силу.