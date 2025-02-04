Житель Пензенской области подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции и ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Пензенской области 1979 года рождения, который подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

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«В ходе следственных действий было установлено, что мужчина на территории города Пензы бесконтактным способом приобрел наркотическое вещество с целью последующего сбыта посредством тайников-закладок на территории Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

В нем добавляется, что, по словам подозреваемого, в дальнейшем он стал обустраивать тайники на территории Октябрьского района Пензы, где и был задержан.

«Всего подозреваемый успел оборудовать два тайника, при себе у него было изъято 48 свертков с наркотическим веществом», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что мужчина дал признательные показания.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — добавляется в тексте.