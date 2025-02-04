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Заключен под стражу житель Кузнецка, обвиняемый в убийстве

16:28 | 04.02.2025 | Криминал

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Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом по ходатайству следователя в отношении жителя Кузнецка Пензенской области, обвиняемого в убийстве 42-летней женщины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Заключен под стражу житель Кузнецка, обвиняемый в убийстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 27 января 2025 года в городе Кузнецке в квартире дома по улице Леваневского после совместного употребления спиртного между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт: женщина собиралась пойти к знакомым, мужчина возражал. В ходе выяснения отношений обвиняемый схватил нож и нанес им удар в спину потерпевшей, которая в тот момент открывала входную дверь. Пострадавшая вышла из квартиры и упала на лестничной площадке. Мужчина закрыл дверь и лег спать», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученного ранения и острой кровопотери.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавляется в тексте.

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