Под Пензой мужчина лишился более 900 тыс. рублей в надежде заработать на торговле криптовалютой на бирже Криминал

Пенза, 5 февраля 2025. PenzaNews. Житель Пензенской области стал жертвой мошенничества и лишился более 900 тыс. рублей в надежде заработать на торговле криптовалютой на бирже.

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«В дежурную часть ОМВД России по Пензенскому району с заявлением обратился местный житель 1985 года рождения. Заявитель сообщил, что в конце октября 2024 ему позвонил неизвестный, который предложил дополнительный заработок в виде торгов на бирже криптовалюты. Следуя инструкциям собеседника, он зарегистрировался на специальной платформе, на которую перечислял денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что за три месяца мужчина перевел более 900 тыс. рублей, а затем неоднократно безуспешно пытался вывести свои средства, при этом новый знакомый перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — сказано в пресс-релизе.