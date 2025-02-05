13:34:13 Среда, 5 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой мужчина лишился более 900 тыс. рублей в надежде заработать на торговле криптовалютой на бирже

10:01 | 05.02.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 5 февраля 2025. PenzaNews. Житель Пензенской области стал жертвой мошенничества и лишился более 900 тыс. рублей в надежде заработать на торговле криптовалютой на бирже.

Под Пензой мужчина лишился более 900 тыс. рублей в надежде заработать на торговле криптовалютой на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В дежурную часть ОМВД России по Пензенскому району с заявлением обратился местный житель 1985 года рождения. Заявитель сообщил, что в конце октября 2024 ему позвонил неизвестный, который предложил дополнительный заработок в виде торгов на бирже криптовалюты. Следуя инструкциям собеседника, он зарегистрировался на специальной платформе, на которую перечислял денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что за три месяца мужчина перевел более 900 тыс. рублей, а затем неоднократно безуспешно пытался вывести свои средства, при этом новый знакомый перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также
В Пензе полицейские раскрыли кражу смартфона из «ГАЗели», доставившей мороженое в магазин Заключен под стражу житель Кузнецка, обвиняемый в убийстве
В Нижнеломовском районе кроссовер съехал с дороги в кювет, пострадал мужчина В земетчинской больнице начали готовить помещение для установки компьютерного томографа
В Пензе водитель легковушки сбил ребенка В Пензе водитель «Renault Duster» сбил ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама