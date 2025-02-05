В Пензе мошенник под видом частного детектива выманил 250 тыс. рублей у трех человек Криминал

Пенза, 5 февраля 2025. PenzaNews. Ранее неоднократно судимый житель Пензы 1986 года рождения, который выдавал себя за частного детектива, подозревается в хищении 250 тыс. рублей у трех человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый с целью обмана граждан и получения дохода, не обладая статусом детектива и не имея соответствующего разрешения на занятия подобной деятельностью, разместил в сети интернет объявление о предоставлении услуг частного детектива за денежное вознаграждение. В публикации он отмечал, что имеет высокий уровень подготовки и возможностей, а также большой опыт в указанной сфере», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ноябре 2024 года 33-летняя жительница Пензы решила воспользоваться услугами мужчины.

«В процессе общения с лжедетективом и по его просьбе она сообщила сведения из личной жизни, чтобы тот смог получить информацию о времяпровождении объекта для последующего создания компромата. Однако мужчина не стал выполнять заказ, а, используя полученную информацию и введя в заблуждение двух участников мнимого расследования, предоставил им конфиденциальные данные о частной жизни нанимательницы за денежное вознаграждение. Таким образом лжедектив сумел похитить у троих жителей города Пензы 250 тыс. рублей», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что в отношении пензенца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», он помещен под домашний арест.

«Полицейские продолжают устанавливать потерпевших, которые стали жертвой противоправных действий злоумышленника», — отмечается в пресс-релизе.