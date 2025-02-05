В Пензе полицейские раскрыли кражу смартфона из «ГАЗели», доставившей мороженое в магазин Криминал

Пенза, 5 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу смартфона стоимостью более 15 тыс. рублей из салона автомашины «ГАЗель», доставившей мороженое в один из магазинов на территории Октябрьского района Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение от мужчины 1974 года рождения. Заявитель рассказал, что привез мороженное в один из магазинов Октябрьского района на автомобиле «ГАЗель». Пока он в течение 5 минут оформлял выгруженный в торговую точку товар, из салона автомобиля пропал принадлежащий ему смартфон», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что полицейским удалось установить личность подозреваемого.

«Им оказался местный житель 1973 года рождения. Он признался в содеянном и рассказал, что проходил мимо и увидел незапертую автомашину. Подойдя ближе, он открыл дверь, взял мобильное устройство с панели приборов и направился дальше. Впоследствии похищенное он сбыл, а деньги потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.