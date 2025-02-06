16:05:21 Четверг, 6 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе у женщины украли банку с деньгами, которую она прятала от пьющего мужа

11:05 | 06.02.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 6 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1970 года рождения, хранившая деньги в стеклянной банке, лишилась своих накоплений после того, как решила спрятать их на работе.

В Пензе у женщины украли банку с деньгами, которую она прятала от пьющего мужа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1970 года рождения, являющаяся охранником в общежитии, расположенном в Октябрьском районе. Женщина рассказала, что кто-то из шкафчика на рабочем месте похитил 60 тыс. рублей, которые хранились в стеклянной банке», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность в совершению преступления 61-летней коллеги потерпевшей.

«Женщина признала вину и рассказала, что знала о том, что потерпевшая принесла денежные средства на работу, чтобы скрыть их от своего пьющего мужа. Злоумышленница смогла взломать запирающее устройство дверцы и достала деньги из стеклянной тары, которые в течение суток потратила на еду и алкоголь», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Читайте также
Специалисты «Пензаэнерго» в 2025 году планируют отремонтировать более 4,5 тыс. км ЛЭП В сердобской больнице возобновлена работа школы для пациентов с сахарным диабетом
В Пензе полицейские раскрыли кражу смартфона из «ГАЗели», доставившей мороженое в магазин Заключен под стражу житель Кузнецка, обвиняемый в убийстве
В Нижнеломовском районе кроссовер съехал с дороги в кювет, пострадал мужчина В земетчинской больнице начали готовить помещение для установки компьютерного томографа
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама