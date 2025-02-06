В Пензе у женщины украли банку с деньгами, которую она прятала от пьющего мужа Криминал

Пенза, 6 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1970 года рождения, хранившая деньги в стеклянной банке, лишилась своих накоплений после того, как решила спрятать их на работе.

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«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1970 года рождения, являющаяся охранником в общежитии, расположенном в Октябрьском районе. Женщина рассказала, что кто-то из шкафчика на рабочем месте похитил 60 тыс. рублей, которые хранились в стеклянной банке», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность в совершению преступления 61-летней коллеги потерпевшей.

«Женщина признала вину и рассказала, что знала о том, что потерпевшая принесла денежные средства на работу, чтобы скрыть их от своего пьющего мужа. Злоумышленница смогла взломать запирающее устройство дверцы и достала деньги из стеклянной тары, которые в течение суток потратила на еду и алкоголь», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».