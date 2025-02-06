В Пензе возбуждено уголовное дело по факту хищения железнодорожного имущества Криминал

Пенза, 6 февраля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по факту хищения железнодорожного имущества возбуждено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

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«Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники группы уголовного розыска линейного отделения полиции на станции Пенза-III выявили факт хищения проводов с электровозов, находящихся на территории железнодорожной станции. В ходе отработки информации установлено, что к преступлению может быть причастен 29-летний работник железнодорожной организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый был задержан при попытке сдать отрезки проводов и медные изделия в пункт приема металлолома.

«Полицейскими установлено, что в январе текущего года подозреваемый демонтировал свыше 50 метров медного провода с электровоза, который впоследствии разделил на несколько отрезков. Фрагменты изделия, а также более 20 медных наконечников силового кабеля мужчина погрузил в свой автомобиль и отвез в пункт приема металлолома. Общая сумма причиненного железнодорожной организации ущерба составила более 82 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что, как было установлено в ходе дознания, в начале января злоумышленник совершил аналогичное преступление.

«С территории станции Пенза-III он похитил более 10 метров проводов и два медных наконечника, которые также сдал в пункт приема металлолома. Сумма причиненного ущерба составила 16 тыс. рублей», — указано в пресс-релизе.