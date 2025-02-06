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Сотрудники ФСБ задержали жителя региона при передаче взятки в 500 тыс. рублей работнику УМИ Пензы

13:38 | 06.02.2025 | Криминал

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Пенза, 6 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задержали жителя региона при передаче взятки в размере 500 тыс. рублей должностному лицу управления муниципального имущества Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники ФСБ задержали жителя региона при передаче взятки в 500 тыс. рублей работнику УМИ Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в январе 2025 года у злоумышленника возник умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу управления муниципального имущества города Пензы в размере 500 тыс. рублей за незаконные действия, выраженные в обращении земельного участка в его собственность. Довести свой преступный умысел подозреваемый до конца не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что следственным управлением СКР по Пензенской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — поясняется в тексте.

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