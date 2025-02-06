В Пензе полицейские изъяли партию сигарет без маркировки на сумму более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 6 февраля 2025. PenzaNews. Полицейские Пензы изъяли партию немаркированных табачных изделий на сумму более 2 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что бизнесмен хранил в своем торговом павильоне на территории Железнодорожного района областного центра более 17 тыс. пачек табачных изделий без акцизных марок. Их общая стоимость составила свыше 2 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что в отношении мужчины 1972 года рождения возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

«Как пояснил подозреваемый, немаркированные сигареты он приобрел в сети интернет для дальнейшей реализации на территории Пензы. Криминальный товар был доставлен злоумышленнику транспортной компанией», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что в настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.