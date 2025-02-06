Житель Пензы приговорен к 8 годам колонии за ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка Криминал

Пенза, 6 февраля 2025. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишением права управления транспортными средствами на 3 года назначено 49-летнему жителю Пензы за совершение ДТП, в результате которого погибла 18-летняя девушка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По делу установлено, что в ночь на 20 сентября 2024 года находившийся в состоянии опьянения мужчина, лишенный права управления транспортными средствами, следовал на своем автомобиле марки «Nissan Murano» по улицам областного центра. Нетрезвый водитель был замечен сотрудниками полиции, которые потребовали от него остановиться, а после неисполнения законного требования стали преследовать. Желая скрыться, мужчина развил на автомобиле скорость не менее 82 км/ч и, приближаясь к нерегулируемому перекрестку улиц Володарского и Суворова вблизи дома №79/61, двигаясь по второстепенной полосе, не уступил дорогу автомобилю такси «Volkswagen Polo», ехавшему по главной дороге», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате столкновения двух транспортных средств автомобиль такси отбросило на металлическое ограждение и световую опору, водитель машины получил травмы средней тяжести, а 18-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

«Виновник ДТП [...] отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, а также проехать в медицинское учреждение, тем самым признав себя лицом, находящимся в состоянии опьянения», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что мужчина вину признал, раскаялся в содеянном и частично возместил родственникам погибшей причиненный моральный вред в размере 200 тыс. рублей.

Из пресс-релиза следует, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере 1,5 млн. рублей каждому из родителей, в такой же сумме — бабушке, 800 тыс. рублей — младшему брату погибшей.

«Также с осужденного взыскан материальный ущерб в виде произведенных на погребение расходов в размере 321 тыс. 409 рублей 19 копеек. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.