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Жительница Каменки лишилась денег и квартиры после общения с телефонными мошенниками

12:26 | 09.02.2025 | Криминал

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Пенза, 9 февраля 2025. PenzaNews. 61-летняя жительница города Каменки Пензенской области лишилась денег и квартиры, став жертвой телефонного мошенничества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Каменки лишилась денег и квартиры после общения с телефонными мошенниками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В январе на ее телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании и сообщил, что срок действия договора услуг связи истек. Чтобы продлить договор, ей необходимо сообщить сведения из поступившего сообщения, что она и сделала», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем женщине позвонила якобы сотрудница портала госуслуг, которая проинформировала собеседницу о взломе личного кабинета и убедила перевести деньги на «безопасный счет».

«Потерпевшая оформила в банке два кредита и перевела [деньги] на счета, которые указала звонившая», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что через несколько дней потерпевшей позвонил незнакомец, по словам которого, ей требовалось фиктивно продать квартиру за 1 млн. рублей, поскольку злоумышленники пытаются взять кредит под залог ее недвижимости.

«Жительница Каменки не догадывалась, что все это время разговаривала с мошенниками и выполняла все их указания. В начале февраля женщина продала свою единственную жилплощадь и все деньги также перевела на мошеннические счета. В итоге потерпевшая лишилась более 1,2 млн. рублей», — указано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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