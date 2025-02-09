В Пензенской области в 2024 году выявлено около 1,3 тыс. нарушений в сфере противодействия коррупции Криминал

Пенза, 9 февраля 2025. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили 1 тыс. 293 нарушения закона в сфере противодействия коррупции в 2024 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«С целью их устранения внесено 627 представлений, на незаконные правовые акты принесено 446 протестов, в суды направлено 52 заявления. Судами удовлетворены исковые требования прокуроров в сфере противодействия коррупции на общую сумму свыше 50 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 821 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 56 лиц — к административной, по материалам проверок прокуроров возбуждено пять уголовных дел коррупционной направленности.

«В прошедшем году прокурорами выявлен 41 факт личной заинтересованности государственных, муниципальных служащих, иных лиц, которая приводила или могла привести к конфликту интересов. В судебном порядке по искам прокуроров два лица уволены в связи с утратой доверия», — отмечается в тексте.

В нем указано, что за 12 месяц выявлено 255 нарушений, допущенных при предоставлении служащими, иными лицами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«В 2024 году по постановлениям прокуроров шесть организаций привлечены к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ). Сумма штрафов составила 13 млн. рублей, они оплачены в полном объеме. [...] В истекшем году по постановлениям прокуроров к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ) привлечено 50 лиц. Работодателями, нарушившими закон, оплачены штрафы в размере 1,12 млн. рублей», — добавляется в пресс-релизе.