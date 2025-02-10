Житель Пензы лишился 1,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 10 февраля 2025. PenzaNews. 28-летний житель Пензы лишился 1,5 млн. рублей при попытке заработать на инвестициях по совету девушки, с которой начал общаться на сайте знакомств в январе 2025 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, девушка рассказала, что зарабатывает на инвестициях, предложила новому знакомому тоже попробовать и прислала номер аналитика.

«Согласившись, пензенец позвонил мужчине, и они обсудили условия будущего заработка. Одним из них было открытие депозита и установка приложения на смартфон. Со временем заявитель стал вносить денежные средства для покупки различных акций и даже в какой-то момент получил прибыл в размере 9 тыс. рублей. Воодушевившись, молодой человек пожелал увеличить заработок и инвестировал 1,5 млн. рублей, часть из которых взял в кредит. После этого обратная связь от кураторов прекратилась, и он понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению подозреваемых в совершении данного преступления», — добавляется в тексте.