На АЗС в Пензе полицейские изъяли у двоих мужчин почти 1 кг наркотика Криминал

Пенза, 10 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли почти 1 кг наркотика у двоих жителей Пензы 2000 и 2001 годов рождения на автозаправочной станции на окраине города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«В ходе их личного досмотра у каждого под куртками оперативники обнаружили и изъяли в общей сложности 129 перемотанных изоляционной лентой свертков. Исследование показало, что их содержимое — мефедрон общей массой около 1 кг. Задержанные признались, что работали на теневой интернет-магазин. По указанию куратора они забрали оптовую партию запрещенного вещества в столичном регионе, а по прибытии домой расфасовали его и планировали сбыть посредством тайников-закладок на территории области», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.