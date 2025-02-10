Жительница Рязани осуждена в Пензе за получение маткапитала на несуществующего ребенка Криминал

Пенза, 10 февраля 2025. PenzaNews. 50-летняя жительница Рязани, незаконно получившая в Пензе материнский капитал на несуществующего ребенка, признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По делу установлено, что весной 2021 года женщина получила в социальной сети «ВКонтакте» сообщение от неизвестного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с предложением изготовить для нее фиктивное свидетельство о рождении несуществующего ребенка для незаконного оформления материнского капитала. В одном из органов ЗАГС Нижнего Новгорода был зарегистрирован фиктивный факт рождения у злоумышленницы дочери, ей выдано свидетельство о рождении ребенка», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии она оформила в одном из потребительских кооперативов заем на сумму, равную размеру маткапитала, якобы на строительство жилого дома в селе Бессоновка, и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Из текста следует, что затем жительница Рязани через посредника обратилась в органы ПФР с заявлением о распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий, по результатам рассмотрения которого в октябре 2021 года кредитному кооперативу было перечислено 483 тыс. 881 рубль 83 копейки в счет погашения долга злоумышленницы по договору займа.

«В судебном заседании подсудимая вину признала, частично возместила причиненный преступлением ущерб. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также судом удовлетворен гражданский иск отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области о взыскании с осужденной 277 тыс. 881 рубля 83 копеек. В отношении имеющегося у осужденной в собственности земельного участка сохранен арест. Приговор вступил в законную силу», — уточняется в сообщении.