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Мошенники выманили у жительницы Заречного 550 тыс. рублей

12:00 | 11.02.2025 | Криминал

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Пенза, 11 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1954 года рождения лишилась 550 тыс. рублей, став жертвой мошенничества.

Мошенники выманили у жительницы Заречного 550 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по региону, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником ФСБ и предложил передать правоохранительным органам все накопления для проверки их подлинности, законности получения и непривлечения к уголовной ответственности за финансирование экстремистской организации.

«Следуя инструкциям, женщина взяла 550 тыс. рублей и вынесла на улицу, где ее ждал неизвестный, представившийся курьем. Потерпевшая передала деньги, а через некоторое время поняла, что ее обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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