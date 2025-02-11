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В Пензе лечившийся от игровой зависимости мужчина украл из реабилитационного центра деньги и потратил их на азартные игры

13:31 | 11.02.2025 | Криминал

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Пенза, 11 февраля 2025. PenzaNews. Пациент расположенного в Пензе реабилитационного центра, лечившийся от игровой зависимости, потратил на азартные игры деньги, украденные из сейфа организации.

В Пензе лечившийся от игровой зависимости мужчина украл из реабилитационного центра деньги и потратил их на азартные игры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал, что находился в лечебном центре и проходил реабилитацию от игровой зависимости. В один из дней он выяснил, что комбинацией кодового замка сейфа является день рождения одного из сотрудников организации. После это он узнал точную дату и за день до того, как прошел курс лечения, покинул центр, похитив из сейфа 250 тыс. рублей. Денежные средства злоумышленник потратил на азартные игры», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что в настоящее время причиненный ущерб возмещен.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.

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