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В Пензе подросток предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

15:12 | 11.02.2025 | Криминал

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Пенза, 11 февраля 2025. PenzaNews. 17-летний юноша предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР.

В Пензе подросток предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, несовершеннолетний решил заработать денежные средства путем участия в незаконном сбыте наркотических средств. В начале октября 2024 года, получив в ходе переписки в сети интернет сведения о местонахождении «закладки» массой не менее 4,91 грамма на территории Пензенского района, подросток забрал ее и оборудовал новый тайник с наркотиком в Первомайском районе города Пензы. Через несколько дней еще одну «закладку» с наркотическим средством массой более 95,65 грамма обвиняемый забрал также на территории Пензенского района и привез на съемную квартиру по месту жительства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подросток, расфасовав наркотик на более мелкие партии, оборудовал новые «закладки» в Октябрьском районе Пензы.

«Впоследствии данные о местонахождении тайников получил несовершеннолетний приятель обвиняемого, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, выполнявший функции розничного курьера, и забрал их с целью дальнейшего сбыта», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что несовершеннолетние были задержаны полицейскими 10 октября 2024 года, в ходе личного досмотра и осмотров места происшествия наркотическое средство было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал. В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя он содержался под домашним арестом. Оба подростка поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в тексте.

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