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В Нижнем Ломове мужчина осужден за вымогательство денег у коллеги, из-за которого его оштрафовали на работе

12:03 | 12.02.2025 | Криминал

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Пенза, 12 февраля 2025. PenzaNews. 41-летний житель Сызрани осужден за вымогательство денег у коллеги, из-за которого его оштрафовали за употребление алкоголя на рабочем месте — на одном из предприятий города Нижнего Ломова Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Нижнем Ломове мужчина осужден за вымогательство денег у коллеги, из-за которого его оштрафовали на работе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе рассмотрения дела установлено, что в июле 2024 года злоумышленник и его коллега — сотрудники одного из предприятий в Нижнем Ломове Пензенской области, находились на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт установил менеджер организации, после чего отстранил товарищей от работы и оштрафовал их на 16 тыс. рублей каждого. Подсудимый узнал, что начальству информацию о злоупотреблении им спиртными напитками среди рабочего дня сообщил другой коллега, с которым они проживали в общежитии. Тогда злоумышленник решил, что мужчина должен отдать ему денежные средства в размере штрафа, назначенного им с приятелем», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленник пришел в комнату потерпевшего, стал требовать деньги и высказывал угрозы.

«Коллега сначала отказался платить, за что получил от подсудимого несколько ударов по туловищу и голове. Не выдержав давления со стороны сызранца, мужчина перевел 32 тыс. рублей на карту подсудимого», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, он возместил ущерб в полном объеме.

«С учетом тяжести преступления, данных о личности виновного, имеющего непогашенные судимости, в том числе условный срок, в период которого он совершил преступление, суд по совокупности приговоров назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 7 месяцев», — уточняется в пресс-релизе.

В нем указано, что приговор вступил в законную силу.

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