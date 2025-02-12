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ФСБ предупредила пензенцев об активизации вербовочной работы военной разведки Чехии среди граждан РФ

14:00 | 12.02.2025 | Криминал

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Пенза, 12 февраля 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об активизации вербовочной работы военной разведывательной службы Чехии среди граждан России, в том числе в отношении близких родственников интересующих спецслужбы лиц.

ФСБ предупредила пензенцев об активизации вербовочной работы военной разведки Чехии среди граждан РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В частности, в УФСБ России по Пензенской области добровольно обратился житель региона 1995 года рождения, который сообщил об осуществлении в отношении него вербовочных мероприятий военной разведывательной службой Чешской Республики. [...] Установлено, что военная разведывательная служба Чешской Республики планировала направить данного жителя области на обучение в высшее учебное заведение Грузии либо Казахстана в целях осуществления им дальнейшей вербовочной деятельности в ущерб безопасности указанных государств», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону.

В нем отмечается, что, поскольку мужчина добровольно и своевременно обратился в органы ФСБ, он способствовал предотвращению нанесения ущерба интересам Российской Федерации.

«В этой связи в действиях мужчины отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 275 УК России «Государственная измена», — поясняется в пресс-релизе.

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