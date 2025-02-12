ФСБ предупредила пензенцев об активизации вербовочной работы военной разведки Чехии среди граждан РФ Криминал

Пенза, 12 февраля 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об активизации вербовочной работы военной разведывательной службы Чехии среди граждан России, в том числе в отношении близких родственников интересующих спецслужбы лиц.

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«В частности, в УФСБ России по Пензенской области добровольно обратился житель региона 1995 года рождения, который сообщил об осуществлении в отношении него вербовочных мероприятий военной разведывательной службой Чешской Республики. [...] Установлено, что военная разведывательная служба Чешской Республики планировала направить данного жителя области на обучение в высшее учебное заведение Грузии либо Казахстана в целях осуществления им дальнейшей вербовочной деятельности в ущерб безопасности указанных государств», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону.

В нем отмечается, что, поскольку мужчина добровольно и своевременно обратился в органы ФСБ, он способствовал предотвращению нанесения ущерба интересам Российской Федерации.

«В этой связи в действиях мужчины отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 275 УК России «Государственная измена», — поясняется в пресс-релизе.