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В Пензе пенсионер лишился более 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

10:31 | 13.02.2025 | Криминал

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Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Мошенники выманили у пенсионера из Пензы более 3 млн. рублей, убедив его в возможности получения дополнительного дохода путем инвестирования денежных средств.

В Пензе пенсионер лишился более 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, мужчина увидел в интернете заинтересовавшее его объявление, установил на смартфон приложение и прошел процедуру регистрации.

«Через некоторое время ему позвонил неизвестный, который провел инструктаж о способе заработка. Специалист убедил клиента, что для дальнейшего получения прибыли ему необходимо вкладывать большие деньги», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в течение трех месяцев пенсионер продал недвижимость, оформил кредит и перевел все полученные средства по указанным реквизитам.

«Позже гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Ущерб составил более 3 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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