Сотрудники ФСБ пресекли попытку перемещения через госграницу изделий военного назначения Криминал

Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя Московской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1. ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый планировал контрабандное перемещение через государственную границу Российской Федерации изделий военного назначения в интересах иностранного государства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.