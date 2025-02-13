В Пензе задержан житель Оренбургской области, подозреваемый в краже денег со счета соседа по общежитию Криминал

Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции во время прибытия в Пензу пассажирского поезда из Оренбурга задержали 37-летнего жителя Оренбургской области, который подозревается в краже денег со счета соседа по общежитию, расположенному в Пачелмском районе.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, потерпевший попросил соседа помочь с установкой банковского приложения на смартфон.

«Воспользовавшись этим, мужчина привязал личный кабинет коллеги к своему абонентскому номеру. Затем [...] с января по февраль 2024 года он постепенно расходовал деньги своего соседа. Недостачу в 220 тыс. рублей потерпевший обнаружил лишь спустя время, когда бывший сосед уже покинул Пензенскую область и уволился из организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что во время задержания подозреваемый пояснил, что направлялся в Москву на заработки.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до 6 лет лишения свободы», — поясняется в тексте.