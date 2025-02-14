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Житель Пензенской области получил 12 лет колонии за сексуальное насилие над дочерью

10:02 | 14.02.2025 | Криминал

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Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. 38-летний уроженец Таджикистана, проживающий в Мокшанском районе Пензенской области, приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года за изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Мокшанского районного суда.

Житель Пензенской области получил 12 лет колонии за сексуальное насилие над дочерью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Судом установлено, что на протяжении длительного времени — с декабря 2022 года по апрель 2024 года — осужденный совершал умышленные противоправные действия сексуального характера с применением физического насилия и с угрозой применения такого насилия в отношении своей несовершеннолетней дочери», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в судебном заседании мужчина не признал свою вину.

«Несмотря на позицию осужденного, его вина в совершении преступлений полностью подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств», — подчеркивается в сообщении.

В тексте уточняется, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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