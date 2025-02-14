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Мошенники выманили у пенсионерки из Пензы более 1 млн. рублей

11:00 | 14.02.2025 | Криминал

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Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. Мошенники в период с апреля 2024 года по февраль 2025 года выманили у 70-летней пенсионерки из Пензы более 1 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Мошенники выманили у пенсионерки из Пензы более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенсионерка пояснила, что в апреле 2024 года на ее телефон поступил звонок от неизвестной, которая предложила женщине заработок на инвестициях. Пензячка не догадывалась, что общается с мошенницей, и поверила ее словам. Следуя инструкциям звонившей, женщина через банкомат сняла со своего счета деньги и перечислила их на счет, который указала незнакомка. Затем пенсионерка подключила к своему телефону удаленный доступ, что позволило злоумышленникам оформить на нее кредитную карту, с которой впоследствии переведены все средства на мошеннические счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления», — отмечается в тексте.

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