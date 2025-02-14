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Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке деревьев

12:04 | 14.02.2025 | Криминал

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Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. 59-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке деревьев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в октябре 2024 года мужчина в связи с трудным материальным положением решил спилить деревья в лесу, а в последующем их продать. Взяв с собой принадлежащую ему бензопилу, обвиняемый пешком пошел в лес, расположенный вблизи поселка Победа, где спилил шесть сырорастущих деревьев породы сосна высотой более 20 метров каждое. На следующий день мужчина приехал к месту рубки на принадлежащем ему тракторе с телегой, чтобы увезти деревья, однако при их подготовке к транспортировке был застигнут сотрудниками полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в результате действий злоумышленника городу Пензе был причинен ущерб на сумму свыше 1 млн. рублей.

«Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что с целью обеспечения взыскания ущерба по уголовному делу наложен арест на трактор «МТЗ-82» и автомобиль «ВАЗ-21074», принадлежащие мужчине.

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