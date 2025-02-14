22:21:36 Пятница, 14 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе двое мужчин украли кофейный аппарат, стоявший в подъезде жилого дома

18:00 | 14.02.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. Двое мужчин украли кофейный аппарат стоимостью около 230 тыс. рублей, который находился в подъезде жилого дома в Октябрьском районе Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе двое мужчин украли кофейный аппарат, стоявший в подъезде жилого дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате оперативных мероприятий были установлены подозреваемые в совершении преступления — жители города Пензы 2006 и 2008 годов рождения. В ходе допроса они дали признательные показания и рассказали, что похитили кофейный аппарат с целью дальнейшей перепродажи. После этого они спрятали устройство под лестницей в подъезде соседнего дома. Когда на следующий день они пришли на место, чтобы забрать аппарат, то не обнаружили его», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Расследование уголовного дела продолжается, в настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества», — добавляется в тексте.

Читайте также
В Пензе задержан житель Оренбургской области, подозреваемый в краже денег со счета соседа по общежитию В Пензенском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Оборот общественного питания в Пензенской области в 2024 году вырос на 10,1% Самка косули стала жертвой браконьеров в Лунинском районе
Мошенники выманили у жительницы Заречного 550 тыс. рублей Жительница Пензы подозревается в краже из магазина шоколада и сливочного масла
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама