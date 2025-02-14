В Пензе двое мужчин украли кофейный аппарат, стоявший в подъезде жилого дома Криминал

Пенза, 14 февраля 2025. PenzaNews. Двое мужчин украли кофейный аппарат стоимостью около 230 тыс. рублей, который находился в подъезде жилого дома в Октябрьском районе Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«В результате оперативных мероприятий были установлены подозреваемые в совершении преступления — жители города Пензы 2006 и 2008 годов рождения. В ходе допроса они дали признательные показания и рассказали, что похитили кофейный аппарат с целью дальнейшей перепродажи. После этого они спрятали устройство под лестницей в подъезде соседнего дома. Когда на следующий день они пришли на место, чтобы забрать аппарат, то не обнаружили его», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Расследование уголовного дела продолжается, в настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества», — добавляется в тексте.