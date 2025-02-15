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Пассажирка не оплатила поездку в такси из Засечного в Сосновоборский район и обратно, возбуждено дело о мошенничестве

13:29 | 15.02.2025 | Криминал

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Пенза, 15 февраля 2025. PenzaNews. Полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» после обмана водителя такси, подвозившего из села Засечного Пензенской области в Сосновоборский район и обратно женщину, которая в результате покинула машину, не расплатившись.

Пассажирка не оплатила поездку в такси из Засечного в Сосновоборский район и обратно, возбуждено дело о мошенничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По приезду на место клиентка сказала, что оставила деньги дома, и попросила подождать водителя, когда она вернется. Однако мужчина, прождав некоторое время, понял, что его обманули. Сумма ущерба составила 8,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудники полиции разыскали злоумышленницу.

«Ею оказалась жительница Пензы 1983 года рождения. Она призналась в содеянном и рассказала, что не имела необходимой суммы для оплаты поездки, однако придумала план, как осуществить ее, при этом не заплатив», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы.

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