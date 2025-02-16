В Пензе за взятки осужден мужчина, отбывающий наказание в колонии Криминал

Пенза, 16 февраля 2025. PenzaNews. Мужчина 1983 года рождения, отбывающий наказание в виде лишения свободы в Пензе, осужден за взятки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

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В нем отмечается, что осужденный «неоднократно передавал денежные средства сотруднику колонии за организацию канала доставки запрещенных предметов».

«Приговором Железнодорожного районного суда Пензы злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК России, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в пресс-релизе.