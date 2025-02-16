17:18:52 Воскресенье, 16 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе за взятки осужден мужчина, отбывающий наказание в колонии

10:01 | 16.02.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 16 февраля 2025. PenzaNews. Мужчина 1983 года рождения, отбывающий наказание в виде лишения свободы в Пензе, осужден за взятки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

В Пензе за взятки осужден мужчина, отбывающий наказание в колонии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что осужденный «неоднократно передавал денежные средства сотруднику колонии за организацию канала доставки запрещенных предметов».

«Приговором Железнодорожного районного суда Пензы злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК России, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при попытке приобрести автомобиль из Европы Пассажирка не оплатила поездку в такси из Засечного в Сосновоборский район и обратно, возбуждено дело о мошенничестве
В Пензе двое мужчин украли кофейный аппарат, стоявший в подъезде жилого дома В Пензе задержан житель Оренбургской области, подозреваемый в краже денег со счета соседа по общежитию
В Пензенском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Оборот общественного питания в Пензенской области в 2024 году вырос на 10,1%
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама