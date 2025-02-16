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Жительница Хабаровского края выманила 1,4 млн. рублей у пенсионерки из Пензы под предлогом снятия порчи

13:30 | 16.02.2025 | Криминал

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Пенза, 16 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Хабаровского края 1977 года рождения, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, подозревается в совершении мошенничества в отношении 84-летней пенсионерки из Пензы, которая передала незнакомке 1,4 млн. рублей в надежде на снятие порчи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Жительница Хабаровского края выманила 1,4 млн. рублей у пенсионерки из Пензы под предлогом снятия порчи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудникам полиции заявительница рассказала, что по дороге в магазин к ней подошла женщина, с которой у нее завязался разговор. В ходе беседы незнакомка сообщила, что на пенсионерку наложена порча. Чтобы ее снять, женщине требовалось принести из дома все денежные средства и совершить магический обряд. В противном случае она проживет не более 9 дней. Потерпевшая поверила собеседнице и принесла 1,4 млн. рублей. Незнакомка сложила деньги в газету и провела якобы магический обряд. После этого, отвлекая внимание потерпевшей, подменила деньги на носок и, завернув в газету, положила его в сумку заявительнице», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя указаниям злоумышленницы, потерпевшая достала сверток только через сутки и обнаружила, что вместо денег внутри находится бумага.

«Пенсионерка запомнила приметы злоумышленницы и передала их сотрудникам полиции. В результате оперативных мероприятий подозреваемая была задержана», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что жительница Хабаровского края признала свою вину и раскаялась в содеянном.

«В настоящее время отрабатывается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в пресс-релизе.

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