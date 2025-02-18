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В отношении жителя Сердобского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

11:00 | 18.02.2025 | Криминал

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Пенза, 18 февраля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Сердобского района Пензенской области 1973 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя Сердобского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в селе Рощино. Полицейским он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило. По словам злоумышленника, данное удостоверение он приобрел в сети интернет и получил заказным письмом», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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