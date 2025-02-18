В Пензе пассажир такси украл портмоне с деньгами Криминал

Пенза, 18 февраля 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 2007 года рождения, который похитил у водителя такси портмоне с деньгами.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о преступлении обратился таксист и рассказал, что после выполнения очередного заказа обнаружил пропажу своей сумки, в которой было 17 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался житель города Пензы 2007 года рождения. Молодой человек дал признательные показания. Он рассказал, что незаметно для водителя похитил портмоне, которое находилось на заднем сидении в автомобиле. Однако юноша утверждает, что внутри находилось лишь 170 рублей. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства преступления», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».