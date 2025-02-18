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В Тамалинском районе пенсионер угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело

17:32 | 18.02.2025 | Криминал

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Пенза, 18 февраля 2025. PenzaNews. Житель Тамалинского района Пензенской области 1951 года рождения угрожал соседке убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Тамалинском районе пенсионер угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина в вечернее время находился около дома соседки 1988 года рождения с палкой в руке. Женщина вышла и спросила его о том, что он собирается делать. Пенсионер ответил, что намерен отогнать бродячих собак с улицы. Сельчанка стала возражать против таких методов. Тогда мужчина, держа в руках палку, намахнулся на нее и сказал, что в противном случае убьет ее вместо них. Женщина испугалась и убежала, впоследствии обратившись за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

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