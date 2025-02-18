В Тамалинском районе пенсионер угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 18 февраля 2025. PenzaNews. Житель Тамалинского района Пензенской области 1951 года рождения угрожал соседке убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Мужчина в вечернее время находился около дома соседки 1988 года рождения с палкой в руке. Женщина вышла и спросила его о том, что он собирается делать. Пенсионер ответил, что намерен отогнать бродячих собак с улицы. Сельчанка стала возражать против таких методов. Тогда мужчина, держа в руках палку, намахнулся на нее и сказал, что в противном случае убьет ее вместо них. Женщина испугалась и убежала, впоследствии обратившись за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый был задержан и дал признательные показания.