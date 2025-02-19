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В Нижнем Ломове мужчина ударил бывшую жену вилкой во время обеда

14:45 | 19.02.2025 | Криминал

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Пенза, 19 февраля 2025. PenzaNews. Житель Нижнего Ломова Пензенской области ударил бывшую супругу вилкой во время обеда и угрожал ей убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Нижнем Ломове мужчина ударил бывшую жену вилкой во время обеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В МО МВД России «Нижнеломовский» поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним с телесными повреждениями обратилась 44-летняя местная жительница районного центра. Участковые уполномоченные полиции установили, что повреждения пострадавшей были нанесены ее бывшим супругом 1979 года рождения. Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что вынужден проживать с бывшей женой в одном доме. Во время обеда женщина стала высказывать недовольство его общением по телефону с новой возлюбленной. На этой почве между ними возник конфликт, в ходе которого бывший супруг стал высказывать угрозы убийством и ударил женщину находившейся в руках вилкой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после случившегося потерпевшая убежала к соседке и попросила о помощи, мужчина был задержан по месту жительства.

«Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет», — отмечается в тексте.

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