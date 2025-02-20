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В Пензенской области сотруднику предприятия объявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения гостайны

11:07 | 20.02.2025 | Криминал

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Пенза, 20 февраля 2025. PenzaNews. Официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны», объявлено сотруднику предприятия в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В Пензенской области сотруднику предприятия объявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для разглашения гостайны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что сотрудник одного из региональных предприятий обрабатывал документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, на неаттестованном в установленном порядке средстве вычислительной техники, имеющем подключение к сети интернет. Проведенной проверкой выявлено, что указанные данные не стали достоянием посторонних лиц. Действия сотрудника подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК России, но не образуют состав преступления, а создают условия для его совершения», — сказано в пресс-релизе.

«Указанному лицу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК России», — добавляется в тексте.

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