В Нижнеломовском районе иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому Криминал

Пенза, 20 февраля 2025. PenzaNews. Нижнеломовский районный суд Пензенской области назначил штраф в размере 300 тыс. рублей 39-летнему гражданину иностранного государства, который пытался дать взятку сотруднику полиции.

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«По данным следствия, 11 ноября 2024 года на территории Нижнеломовского района автомашина под управлением иностранного гражданина была остановлена сотрудниками полиции. При проверке документов полицейскими установлено, что мужчина нарушил требования миграционного законодательства Российской Федерации. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции. Осужденный, желая избежать привлечения к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, [...] попытался передать взятку в размере 15 тыс. рублей участковому уполномоченному полиции за заведомо незаконное бездействие — непривлечение к административной ответственности. Полицейский от получения незаконного вознаграждения отказался», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия.

«В ходе следствия взяткодателю по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей», — сказано в тексте.