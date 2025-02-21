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Жительница Сердобского района в надежде заработать на инвестициях лишилась 3,8 млн. рублей

11:40 | 21.02.2025 | Криминал

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Пенза, 21 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Сердобского района Пензенской области 1983 года рождения лишилась 3,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Жительница Сердобского района в надежде заработать на инвестициях лишилась 3,8 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Сердобскому району обратилась с заявлением местная жительница 1983 года рождения, которая рассказала о том, что ей позвонил неизвестный и поинтересовался, не желает ли она вступить в инвестиционный проект. После утвердительного ответа с ней связался некий менеджер сайта и рассказал, что нужно делать, чтобы заработать максимально много. Ожидая скорой прибыли, женщина на протяжении трех недель переводила деньги на различные счета. Однако, перечислив 3,8 млн. рублей, женщина стала подозревать неладное. [...] Вывести средства ей не удалось, и тогда она обратилась с заявлением в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества потерпевшей было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. [...] Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в пресс-релизе.

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