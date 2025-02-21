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Молодой пензенец украл электровелосипед, чтобы впечатлить свою возлюбленную

13:31 | 21.02.2025 | Криминал

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Пенза, 21 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензы 2005 года рождения, который похитил электровелосипед, чтобы впечатлить свою возлюбленную.

Молодой пензенец украл электровелосипед, чтобы впечатлить свою возлюбленную. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился владелец двухколесного транспортного средства и пояснил, что стоимость электровелосипеда составляет более 30 тыс. рублей.

«Полицейские опросили возможных очевидцев преступления и установили приметы злоумышленника. [...] Им оказался житель города Пензы 2005 года рождения. Молодой человек дал признательные показания и рассказал, что в ночное время направлялся в гости к своей девушке. Проходя мимо дома потерпевшего, увидел электровелосипед и решил забрать его, чтобы впечатлить свою возлюбленную. Завести средство передвижения ему не удалось, и тогда он переместил электровелосипед в подъезд дома, где проживает его девушка. В последующем планировал его использовать», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении молодого человека избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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