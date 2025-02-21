Молодой пензенец украл электровелосипед, чтобы впечатлить свою возлюбленную Криминал

Пенза, 21 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензы 2005 года рождения, который похитил электровелосипед, чтобы впечатлить свою возлюбленную.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился владелец двухколесного транспортного средства и пояснил, что стоимость электровелосипеда составляет более 30 тыс. рублей.

«Полицейские опросили возможных очевидцев преступления и установили приметы злоумышленника. [...] Им оказался житель города Пензы 2005 года рождения. Молодой человек дал признательные показания и рассказал, что в ночное время направлялся в гости к своей девушке. Проходя мимо дома потерпевшего, увидел электровелосипед и решил забрать его, чтобы впечатлить свою возлюбленную. Завести средство передвижения ему не удалось, и тогда он переместил электровелосипед в подъезд дома, где проживает его девушка. В последующем планировал его использовать», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении молодого человека избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.