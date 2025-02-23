Житель Пензы перевел мошенникам около 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 23 февраля 2025. PenzaNews. Житель Пензы лишился около 1 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ.

«Звонивший рассказал, что со счета мужчины была совершена попытка перевода денежных средств для финансирования экстремистских организаций, но операцию заблокировали. На следующий день потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Звонивший пояснил, что на счет мужчины поступили денежные средства в размере 700 тыс. рублей. Для того чтобы не происходило дальнейших переводов, необходимо перечислить все имеющиеся деньги на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя полученным инструкциям, житель Пензы перевел на чужой счет около 1 млн. рублей.

«После этого неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».