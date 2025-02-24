В Беково пьяный мужчина угнал автомобиль знакомого, чтобы доехать домой Криминал

Пенза, 24 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в Беково Пензенской области мужчину, который, будучи пьяным, угнал автомобиль знакомого, чтобы доехать домой.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратился владелец транспортного средства.

«Сотрудниками Госавтоинспекции данный автомобиль под управлением мужчины 1992 года рождения был обнаружен и остановлен. При задержании было установлено, что у водителя имеются признаки опьянения. В ходе допроса задержанный рассказал, что употреблял спиртное вместе с потерпевшим. Когда приятель отлучился, ему захотелось уехать домой. Воспользовавшись отсутствием знакомого, мужчина сел за руль оставленного транспортного средства и уехал», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», также в отношении мужчины составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».