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Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей более 1 млн. рублей

10:23 | 24.02.2025 | Криминал

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Пенза, 24 февраля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1983 года рождения лишилась более 1 млн. рублей, поверив незнакомцу, с которым познакомилась в интернете.

Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе общения новый знакомый рассказал женщине, что занимается инвестициями, предложил попробовать заработать, она согласилась, после чего ей поступил звонок от неизвестного, который пояснил, что поможет инвестировать на онлайн-бирже.

«Следуя инструкциям звонившего, женщина перечислила мошенникам денежные средства в общей сумме более 1 млн. рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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