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Житель Пензенского района предстанет перед судом за использование поддельного водительского удостоверения

17:39 | 24.02.2025 | Криминал

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Пенза, 24 февраля 2025. PenzaNews. Прокуратура Бессоновского района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Пензенского района, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Житель Пензенского района предстанет перед судом за использование поддельного водительского удостоверения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в октябре 2024 года по объявлению, размещенному в сети интернет, у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за 37 тыс. рублей злоумышленник заказал поддельное водительское удостоверение, направив в целях его изготовления свою фотографию. Спустя месяц в почтовом отделении областного центра им получено водительское удостоверение. [...] В декабре 2024 года в селе Бессоновка мужчина, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21099» был остановлен инспектором ДПС, которому предоставил [...] поддельное водительское удостоверение. Сотрудник полиции усомнился в подлинности документа и изъял его», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что злоумышленник вину признал и пояснил, что в 2007 году учился в автошколе, но соответствующий экзамен в ГИБДД сдать не смог и больше не пытался получить водительское удостоверение в установленном законом порядке.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд», — сказано в тексте.

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