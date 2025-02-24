Житель Пензенского района предстанет перед судом за использование поддельного водительского удостоверения Криминал

Пенза, 24 февраля 2025. PenzaNews. Прокуратура Бессоновского района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Пензенского района, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

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«По версии следствия, в октябре 2024 года по объявлению, размещенному в сети интернет, у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за 37 тыс. рублей злоумышленник заказал поддельное водительское удостоверение, направив в целях его изготовления свою фотографию. Спустя месяц в почтовом отделении областного центра им получено водительское удостоверение. [...] В декабре 2024 года в селе Бессоновка мужчина, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21099» был остановлен инспектором ДПС, которому предоставил [...] поддельное водительское удостоверение. Сотрудник полиции усомнился в подлинности документа и изъял его», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что злоумышленник вину признал и пояснил, что в 2007 году учился в автошколе, но соответствующий экзамен в ГИБДД сдать не смог и больше не пытался получить водительское удостоверение в установленном законом порядке.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд», — сказано в тексте.