05:26:51 Вторник, 25 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Задержан житель Москвы, который на протяжении нескольких лет совершал квартирные кражи в Пензе

18:14 | 24.02.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 24 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в Пензе ранее судимого жителя Москвы, который совершал квартирные кражи на протяжении нескольких лет — с марта 2022 года по январь 2025-го.

Задержан житель Москвы, который на протяжении нескольких лет совершал квартирные кражи в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этот период в пензенскую полицию с заявлениями о кражах из квартир обратились девять жителей города. Общая сумма ущерба составила более 1 млн. рублей. Во всех случаях был схожий характер преступлений. [...] Мужчина был задержан стражами правопорядка при попытке уехать из Пензы железнодорожным транспортом. При осмотре его личного багажа полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного — коллекционные монеты и ювелирные изделия. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что периодически приезжал в Пензу к своим знакомым. Находясь в городе, он находил квартиры, расположенные в старых домах, и, пользуясь отсутствием хозяев, незаконно проникал внутрь с целью хищения ценностей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что похищенное злоумышленник продавал неизвестным в Москве, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также
Житель Пензенского района предстанет перед судом за использование поддельного водительского удостоверения «Пензаэнерго» продолжает выявлять незаконно размещенные линии связи на опорах ЛЭП
Прокуратура организовала проверку по факту отключения отопления и горячего водоснабжения на Западной поляне в Пензе «Ростелеком» организовал в Пензе показ первого эпизода сериала «Челюскин. Первые»
Молодой пензенец украл электровелосипед, чтобы впечатлить свою возлюбленную Евгений Новиков проведет личный прием жителей Мокшанского района 26 февраля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама