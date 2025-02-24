Задержан житель Москвы, который на протяжении нескольких лет совершал квартирные кражи в Пензе Криминал

Пенза, 24 февраля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в Пензе ранее судимого жителя Москвы, который совершал квартирные кражи на протяжении нескольких лет — с марта 2022 года по январь 2025-го.

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«В этот период в пензенскую полицию с заявлениями о кражах из квартир обратились девять жителей города. Общая сумма ущерба составила более 1 млн. рублей. Во всех случаях был схожий характер преступлений. [...] Мужчина был задержан стражами правопорядка при попытке уехать из Пензы железнодорожным транспортом. При осмотре его личного багажа полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного — коллекционные монеты и ювелирные изделия. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что периодически приезжал в Пензу к своим знакомым. Находясь в городе, он находил квартиры, расположенные в старых домах, и, пользуясь отсутствием хозяев, незаконно проникал внутрь с целью хищения ценностей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что похищенное злоумышленник продавал неизвестным в Москве, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-релизе.