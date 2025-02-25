Осуждены четверо жителей Пензенской области, оформлявшие на абонентов операторов связи SIM-карты без их согласия Криминал

Пенза, 25 февраля 2025. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы назначил наказание в виде ограничения свободы на срок от одного до двух лет со штрафом в размере 45 тыс. рублей четверым жителям Пензенской области, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что злоумышленники, являясь сотрудниками одного из федеральных операторов сотовой связи, вступили в преступный сговор, направленный на осуществление систематического неправомерного доступа к базам данных абонентов для регистрации SIM-карт на граждан России в целях их последующего сбыта третьим лицам», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано региональным УМВД, приговор в законную силу пока не вступил.